Karius formayı kaptırdı

Alisson Becker transferi ile gözden çıkarılan Karius'a bir darbe daha. Karius’un bu sezon Beşiktaş’ta kalacağını açıklayan Liverpool, Alman kalecinin 1 numaralı formasını da Alisson Becker’e verdi.

Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan kiralık olarak transfer edilen kaleci Loris Karius'un bu sezon da Beşiktaş'ta kalması kesinleşti. Deneyimli file bekçisi siyah-beyazlı ekibe iki sezonluğuna kiralanmış olsa da bu sezonun sonunda takımdan ayrılacağına yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. Liverpool'dan yapılan açıklamada Karius'un 2019-20 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş'ta olacağı bilgisi paylaşılırken, kaleciyle ilgili önemli bir gelişmenin daha gerçekleştiği duyuruldu. Kulübün açıklamasında Loris Karius'un giydiği 1 numaralı formanın kendisinden alınarak, şu an takımın birinci kalecisi olan Alisson Becker'e verildiği duyuruldu. Karius geçen sene de takımda olmamasına karşın forması muhafaza edilmiş, Brezilyalı kaleci 13 numaralı formayla sahalara çıkmıştı.