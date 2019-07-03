03 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Mangala Beşiktaş'ı korkuttu

Mangala korkuttu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.07.2019

'ın transfer listesindeki isimlerden 'nın diz sakatlığından sonra bir daha sahalara dönememesi dikkat çekiyor. Geçen sezonun tamamını sakat geçiren Mangala, geçen sezon City'nin rezerv takımıyla 5 maça çıktı, birini tamamlayabildi.

'ın transfer listesindeki isimlerden 'nın diz sakatlığından sonra bir daha sahalara dönememesi dikkat çekiyor. Geçen sezonun tamamını sakat geçiren Mangala, geçen sezon City'nin rezerv takımıyla 5 maça çıktı, birini tamamlayabildi.

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