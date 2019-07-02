02 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri yapıldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Riva’da start verecek olan ’ta , özel bir hastanede sağlık taramasından geçti.

Erkin'in yanı sıra Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan Şenol Fidan, Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi de sağlık kontrollerinden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Caner ve teknik ekibin; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ve akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollere sağlık taramasının tamamlandığı belirtildi.



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