03 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sol beke Ali Adnan hamlesi

Beşiktaş'ta sol beke Ali Adnan hamlesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Gelecek sezon için takviye çalışmalarını sürdüren 'ta gündem sol bek transferi... Beşiktaş'ta Adriano'nun sözleşmesinin sona ermesinden sonra sol bek için alternatif arayışlar içinde olan Beşiktaş, ilk olarak 'lu için girişimlerde bulunmuştu. Eski başkan , Beşiktaş yönetimi ile anlaşma sağlamasına rağmen Bursaspor'da yapılacak başkanlık seçimi sebebiyle bu anlaşmadan vazgeçmişti. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, son olarak Vancouver forması giyen 'ın transferi için harekete geçti.

'ta Adriano'nun sözleşmesinin sona ermesinden sonra sol bek için alternatif arayışlar içinde olan Beşiktaş, ilk olarak 'lu için girişimlerde bulunmuştu. Eski başkan , Beşiktaş yönetimi ile anlaşma sağlamasına rağmen Bursaspor'da yapılacak başkanlık seçimi sebebiyle bu anlaşmadan vazgeçmişti. Seçim sonrası başkanlığa gelen ile revize edilmiş şartlar üzerinden pazarlığa oturmak isteyen Beşiktaş komitesinin yeni teklifi Bursa yönetimi tarafından henüz kabul görmedi.

Umut Meraş hamlesinin yanı sıra diğer alternatiflere de yönelen Beşiktaş'ın son olarak Udinese'nin kapısını çaldığı öğrenildi. İtalyan medyasına göre Beşiktaş, bonservisi İtalyan ekibinde olan ve geçen sezonun ikinci yarısını MLS ekibi Vancouver'de geçiren için fiyat bilgisi istedi. 25 yaşındaki Iraklı sol bek için kiralık oynadığı Vancouver'in da oyuncuyu tamamen kadrosuna katmak istediği ve Beşiktaş ile Vancouer arasında bir transfer savaşının yaşanabileceği İtalyan medyasında yazılan haberler arasında.

ADRIANO BREZİLYA'DA TAKIM ARAMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Beşiktaş ile yeniden anlaşamayan ve ülkesi 'da takım arayışlarında olan Adriano'nun şu ana kadar Beşiktaş'ın teklif ettiği 1 milyon 250 bin Euro'ya yaklaşan bir ücreti sağlayamadığı da Brezilya basınından gelen bilgilerden biri. 'nun Adriano'ya Beşiktaş'ın önerdiği ücretin yarısını teklif ettiği ve Brezilyalı sol bekin yüksek ücret beklentisi karşısında bu transferden vazgeçme noktasında olduğu Brezilya kaynaklarınca ifade edilen bir durum. Adriano'yu isteyen takımlar arasında bulunan Santos da yıldız oyuncunun isteğinin altında rakamlara imza attırmak istiyor.

Beşiktaş iki transferi birden bitirdi! Anlaşma tamam BEŞİKTAŞ İKİ TRANSFERİ BİRDEN BİTİRDİ! ANLAŞMA TAMAM


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