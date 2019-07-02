Şili yarı finalde gözler Medel’de

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Copa America'daki futboluyla göz dolduruyor. Şili'nin yarı finale yükseldiği Copa America'da, Medel de takımın değişmez ismi olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Copa America'daki futboluyla göz dolduruyor. Şili'nin yarı finale yükseldiği Copa America'da, Medel de takımın değişmez ismi olarak öne çıkıyor. Medel, performansıyla özellikle Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti. West Ham United'ın, kupa sonrası Medel için Beşiktaş'a teklifte bulunması bekleniyor.