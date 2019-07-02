02 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Şili yarı finalde gözler Medel’de

Şili yarı finalde gözler Medel’de
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, 'daki futboluyla göz dolduruyor. Şili'nin yarı finale yükseldiği Copa America'da, Medel de takımın değişmez ismi olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, 'daki futboluyla göz dolduruyor. Şili'nin yarı finale yükseldiği Copa America'da, Medel de takımın değişmez ismi olarak öne çıkıyor. Medel, performansıyla özellikle kulüplerinin dikkatini çekti. West Ham United'ın, kupa sonrası Medel için Beşiktaş'a teklifte bulunması bekleniyor.

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