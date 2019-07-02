02 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Jeremain Lens’in tek derdi maddiyat

Jeremain Lens’in tek derdi maddiyat
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Transfer görüşmelerinde beklediği ücret tekliflerini almayan Lens'in takımda kalmak istediği öğrenildi.

Transfer görüşmelerinde beklediği ücret tekliflerini almayan Lens'in takımda kalmak istediği öğrenildi. Yönetimle görüşen Lens'in 2,3 milyon euroluk yıllık ücreti başka takımda kazanamayacağı için kalmak istediği belirtildi. Yunanistan ve Hollanda'da talipleri olan Lens için gelen teklifler maksimum 1 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

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