02 Temmuz 2019, Salı
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Jeremain Lens’in tek derdi maddiyat
Giriş Tarihi: 02.07.2019
Transfer görüşmelerinde beklediği ücret tekliflerini almayan Lens'in takımda kalmak istediği öğrenildi.
Transfer görüşmelerinde beklediği ücret tekliflerini almayan Lens'in takımda kalmak istediği öğrenildi. Yönetimle görüşen Lens'in 2,3 milyon euroluk yıllık ücreti başka takımda kazanamayacağı için kalmak istediği belirtildi. Yunanistan ve Hollanda'da talipleri olan Lens için gelen teklifler maksimum 1 milyon euro civarında olduğu belirtildi.
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