02 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri aralıksız sürüyor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri aralıksız sürüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Akgün, Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran ve , dün sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Akgün, Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran ve , dün sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

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