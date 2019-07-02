Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri aralıksız sürüyor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Akgün, Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar, dün sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Akgün, Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar, dün sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.