Abdullah Avcı: "Acele etmek yanlış"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başkan Fikret Orman ile görüştü. Teknik direktör Avcı, transferde acele edilmesini istemiyor.

Teknik direktör Avcı, transferde acele edilmesini istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcının Başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede, "Acele ederek yanlış kararlar almayalım, önce ortalık bir durulsun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



YÜKSEK MAAŞA KARŞI

Başkan Fikret Orman, transferde görüşülen isimlerin yıllık ücretlerinin yüksek olmasına kesinlikle karşı. Sağ bek Bruno Peres'e talip olan siyahbeyazlıların, 2.5 milyon euro'luk maaş karşısında bu transferi askıya aldığı ifade edildi.