02 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı: "Acele etmek yanlış"

Acele etmek yanlış
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Beşiktaş Teknik Direktörü , Başkan ile görüştü. Teknik direktör Avcı, transferde acele edilmesini istemiyor.

Teknik direktör Avcı, transferde acele edilmesini istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcının Başkan ile yaptığı görüşmede, "Acele ederek yanlış kararlar almayalım, önce ortalık bir durulsun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

YÜKSEK MAAŞA KARŞI
Başkan Fikret Orman, transferde görüşülen isimlerin yıllık ücretlerinin yüksek olmasına kesinlikle karşı. Sağ bek Bruno Peres'e talip olan siyahbeyazlıların, 2.5 milyon euro'luk maaş karşısında bu transferi askıya aldığı ifade edildi.

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