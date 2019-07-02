02 Temmuz 2019, Salı
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Genç Kartallar Fener’i devirdi
Giriş Tarihi: 02.07.2019
Beşiktaş Genç Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda finale yükseldi. Kartal Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda oynadığı Türkiye Şampiyonası yarı final maçında Fenerbahçe'yi; 3-1 yendi ve finale yükseldi.
Beşiktaş Genç Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda finale yükseldi. Kartal Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda oynadığı Türkiye Şampiyonası yarı final maçında Fenerbahçe'yi; 3-1 yendi ve finale yükseldi. Genç Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasını Ziraat Bankası- Halkbank maçının galibiyle oynayacak.
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