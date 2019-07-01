01 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 4 isim sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta 4 isim sağlık kontrolünden geçti
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 Giriş Tarihi: 01.07.2019

'nda sağlık kontrolleri sürüyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Akgün, Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.





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