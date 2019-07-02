02 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'dan Caiuby’ye onay

Caiuby’ye onay
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Teknik Direktör , geçtiğimiz sezonu İsviçre temsilcisi Grasshoppsers'da kiralık geçiren ve bonservisi Augsburg'da olan 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Caiuby için olumlu rapor verdi.

Teknik Direktör , geçtiğimiz sezonu İsviçre temsilcisi Grasshoppsers'da kiralık geçiren ve bonservisi Augsburg'da olan 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Caiuby için olumlu rapor verdi. Başarılı oyuncunun Alman ekibi ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon lig ve kupa dahil 25 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan sambacı ile prensip anlaşmasına varıldı. Augsburg ile transfer konusunda yapılan görüşmelerinin de sonuna gelindi. Transferin bu hafta içinde bitmesi bekleniyor.

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