Beşiktaş'ın ÖmerToprak sevdası

Beşiktaş yönetimi, stoper transferi yapan Dortmund’da forma giyme şansı azalan Ömer Toprak’ı kiralamak için Alman ekibiyle temasını sıklaştırdı.

Siyah-beyazlılar savunmasını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Abdullah Avcı'nın direktifleri doğrultusunda stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Almanya'ya çevirdi. Savunma hattında Manuel Akanji ve Abdou Diallo gibi kendi milli takımlarında banko oynayan aynı zamanda henüz 23 yaşında olan iki stoperi elinde bulunduran Borussia Dortmund, geçtiğimiz günlerde altyapısından yetişen Mats Hummels'i, Bayern Münih'ten geri almıştı. Bu gelişmelerin üzerine Ömer Toprak'ın kadroda yer alma şansı epey azaldı. Gelecek sezon da süre alabileceği bir kulüpte forma giymek isteyen 29 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Dortmund ekibinin de kadroda düşünmediği Ömer için Siyah- Beyazlılar, kiralama formülüne başvuracak. Sarı-Siyahlılar'da 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının da Kara Kartal'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.