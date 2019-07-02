Beşiktaş için Boateng iddiası
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş için İtalya'dan büyük bir transfer iddiası gündeme geldi.
Sky Sport İtalia'nın haberine göre Beşiktaş Kevin-Prince Boateng için Sassuolo ile görüşüyor. Sassoulo Sportif Direktörü Neroverdi Carnevali 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Boateng'in takımda kalmayacağını ve gelen teklilere açık olduklarını açıklarken, İtalyan medyası Beşiktaş'ın ciddi bir şekilde Boateng için Sassoulo ile görüştüğüne manşetlerinde yer veriyor.
Ganalı hücum oyuncusu geçen sezonun ilk yarısında İtalya liginde 13 maçta görev alırken 4 gol attı. Devre arasında Barcelona'ya kiralık olarak giden Boateng, burada istediği şansı bulamadı ve sadece 3 maçta forma giyerken gol atamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"