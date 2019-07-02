02 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş için Boateng iddiası

Beşiktaş için Boateng iddiası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen için 'dan büyük bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sky Sport İtalia'nın haberine göre Kevin-Prince Boateng için Sassuolo ile görüşüyor. Sassoulo Sportif Direktörü Neroverdi Carnevali 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Boateng'in takımda kalmayacağını ve gelen teklilere açık olduklarını açıklarken, İtalyan medyası Beşiktaş'ın ciddi bir şekilde Boateng için Sassoulo ile görüştüğüne manşetlerinde yer veriyor.

Ganalı hücum oyuncusu geçen sezonun ilk yarısında liginde 13 maçta görev alırken 4 gol attı. Devre arasında 'ya kiralık olarak giden Boateng, burada istediği şansı bulamadı ve sadece 3 maçta forma giyerken gol atamadı.

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