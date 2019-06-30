30 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Farouk Miya sürprizi

Farouk Miya sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.06.2019

Kara Kartal, 21 yaşındaki 10 numarayı ‘yakın’ takibe ald

transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. AFCON maçlarını yakından takip eden siyah-beyazlıların gözüne ilk maçlar sonrasında sürpriz bir isim çarptı. Kongo'yu 2-0 yenip Zimbabve ile 1-1 berabare kalarak sürpriz yapan Uganda'nın beyni . Yaptığı iki asistle dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki oyuncunun daha yakından izlenmesi kararı alındı. Avcı'nın da, Gökhan Keskin'den detaylı rapor hazırlamasını istediği öğrenildi.

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