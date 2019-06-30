Farouk Miya sürprizi

Kara Kartal, 21 yaşındaki 10 numarayı ‘yakın’ takibe ald

Beşiktaş transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. AFCON maçlarını yakından takip eden siyah-beyazlıların gözüne ilk maçlar sonrasında sürpriz bir isim çarptı. Kongo'yu 2-0 yenip Zimbabve ile 1-1 berabare kalarak sürpriz yapan Uganda'nın beyni Farouk Miya. Yaptığı iki asistle dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki oyuncunun daha yakından izlenmesi kararı alındı. Avcı'nın da, Gökhan Keskin'den detaylı rapor hazırlamasını istediği öğrenildi.