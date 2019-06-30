Proje transfer Di Placido

Lanus’ta forma giyen 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Leonel Di Placido’ya Beşiktaş proje transferi olarak bakıyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar son olarak sağ bek için Lanus'ta forma giyen Leonel Di Placido'yu gündeme aldı. Arjantin basını, yönetimin 25 yaşındaki Placido için 2 milyon euroluk bir teklif yaptığını iddia etti. Gökhan Gönül'e alternatif olabilmesi için bu futbolcuyu kadroya katmaya çalışan siyah-beyazlı yönetimin, Di Placido'yu özel bir nedenden dolayı da istediği öğrenildi.

LENS TAKIM BEĞENMİYOR

Abdullah Avcı'nın yeni sezonda düşünmediği Lens gitmemekte direniyor. Karius ve Vida'dan sonra takımın en fazla kazanan üçüncü oyuncusu olacak Hollandalı; şimdiye kadar Mısır'dan FC Pyrmarids'in yanı sıra Sivasspor ve Malatyaspor'un tekliflerini reddetti.