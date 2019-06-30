30 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Proje transfer Di Placido

Proje transfer Di Placido
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.06.2019

Lanus’ta forma giyen 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Leonel ’ya proje transferi olarak bakıyor

Teknik Direktör 'nın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar son olarak sağ bek için Lanus'ta forma giyen Leonel 'yu gündeme aldı. Arjantin basını, yönetimin 25 yaşındaki Placido için 2 milyon euroluk bir teklif yaptığını iddia etti. 'e alternatif olabilmesi için bu futbolcuyu kadroya katmaya çalışan siyah-beyazlı yönetimin, Di Placido'yu özel bir nedenden dolayı da istediği öğrenildi.

LENS TAKIM BEĞENMİYOR

Abdullah Avcı'nın yeni sezonda düşünmediği Lens gitmemekte direniyor. Karius ve Vida'dan sonra takımın en fazla kazanan üçüncü oyuncusu olacak Hollandalı; şimdiye kadar Mısır'dan FC Pyrmarids'in yanı sıra ve Malatyaspor'un tekliflerini reddetti.

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