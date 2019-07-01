01 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Mikel ciddileşiyor

Mikel ciddileşiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Yönetim, Venezuelalı stoperin menajeriyle görüşmelere devam ediyor. Oyuncu ‘tamam’ derse ’ya resmi teklif yapılacak

Copa Amerika'da formasıyla dikkatleri üzerine çeken Mikel Villanueva'nın menajeri ile temasa geçen yönetim, görüşmeleri sürdürüyor. Önce, 2 takımı ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.92 boyundaki sol ayaklı stoper ile anlaşmak isteyen siyahbeyazlı yönetim, ardından İspanyollarla masaya oturmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcunun yeşil ışık yakması halinde Malaga kulübünün 600-700 euro civarında bir rakama ikna edilmeye çalışılacağı gelen haber arasında. Geriden oyun kurabilme özelliğine sahip olan Villanueva, turnuvada yüzde 85.2'lik pas isabeti yakalayıp dikkat çekmişti. Ayrıca Venezuelalı stoperin 'ta ilk 11 için değil, kadroda alternatif olacak bir isim olarak düşünüldüğü bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Anlaşma tamam Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Anlaşma tamam
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 3 yıllık sözleşme Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 3 yıllık sözleşme
Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör