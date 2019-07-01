01 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Adriano bir ihtimal

Adriano bir ihtimal
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.07.2019

'ın yeniden sözleşme imzalamak istediği , 'da yöneticileriyle bir araya geldi.

Tecrübeli sol bekin uzun vadeli kontrat talep ettiği ancak ekibinin buna sıcak bakmadığı kaydedildi. Tarafların bir kez daha görüşeceği ve bu süreçte 'nun 'nun kendisine yaptığı teklifi düşüneceği kaydedildi. Usta krampon anlaşamaması halinde , yeniden Adriano ile masaya oturacak.
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