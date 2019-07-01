01 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Loris Karius hazır kıta

Loris Karius hazır kıta
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Sezonun sonlarına doğru gösterdiği performansla teknik ekip ve taraftarların beğenisini kazanan , formunu korumak için tatilde de çalışıyor.

Alman file bekçisi, sosyal medya hesabı instagram'da bireysel idman yaparken çekilen video ve fotoğraflarını paylaşıp yeni sezona hazırlandığını gösteriyor. Karius'un gönderileri Beşiktaşlı taraftarlardan büyük beğeni alıyor.
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