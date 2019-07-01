01 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Emre Mor için yarış başladı

Emre Mor için yarış başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Siyah-beyazlı takımın listesinde olduğu iddia edilen için İngiliz ekipleri devreye girdi.

İngiliz gazetesinin haberine göre 'de yarışı başladı. Norwich, ve Sheffield United'ın Emre Mor'u etmek istediği iddia edildi. Gazetenin haberinde Emre Mor, ''nin kötü çocuğu' olarak lanse edildi. Disiplin sorunları olduğu belirtilen 21 yaşındaki kanat oyuncusu bu yaz döneminde Celta Vigo'dan gönderilecek.
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