30 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Tolga Zengin geri dönüyor

Tolga Zengin geri dönüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.06.2019

ile sözleşmesi biten kaleci futbola devam etme kararı aldı.

'in tüm çabalarına rağmen takıma geri dönmeyen tecrübeli file bekçisinin en az bir sezon daha oynamaya karar verdiği bildirildi. Tolga'nın Süper Ligin yeni takımlarından birisine 'evet' diyeceği öğrenildi.
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