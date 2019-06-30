30 Haziran 2019, Pazar
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Tolga Zengin geri dönüyor
Giriş Tarihi: 30.06.2019
Beşiktaş ile sözleşmesi biten kaleci Tolga Zengin futbola devam etme kararı aldı.
Şenol Güneş'in tüm çabalarına rağmen takıma geri dönmeyen tecrübeli file bekçisinin en az bir sezon daha futbol oynamaya karar verdiği bildirildi. Tolga'nın Süper Ligin yeni takımlarından birisine 'evet' diyeceği öğrenildi.
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