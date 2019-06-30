30 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kagawa'da son viraj

Kagawa'da son viraj
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.06.2019

yönetimi, Japon yıldıza senelik 2.5 milyon euro önerdi ve beklemeye geçti

Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen konusunda son hamlesini yaptı. Sezonun bitmesiyle birlikte 'dan , Celta Vigo ve Getafe takımlarının yakın takibe aldığı Japon oyuncu, 'tan süre istemişti. 30 yaşındaki futbolcunun 'dan teklif gelme ihtimalini değerlendirip bekleme kararı alırken; gelen tekliflerin beklentisinin uzağında kalması nedeniyle sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Yücel, 'da bir araya geldiği Kagawa'nın önüne yıllık 2.4 milyon euro'luk bir teklif koydu. Beşiktaş'tan yarım sezon 1 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcu, kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu, menajeriyle birlikte diğer teklifleri de masaya yatırdıktan sonra cevabını vereceğini bildirdi. Beşiktaş yönetimi Kagawa'ya "Bu bizim son teklifimiz" diyerek rakamda artış olmayacağını resmen bildirdi.

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