Kagawa'da son viraj
Beşiktaş yönetimi, Japon yıldıza senelik 2.5 milyon euro önerdi ve beklemeye geçti
Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Kagawa konusunda son hamlesini yaptı. Sezonun bitmesiyle birlikte İspanya'dan Real Betis, Celta Vigo ve Getafe takımlarının yakın takibe aldığı Japon oyuncu, Beşiktaş'tan süre istemişti. 30 yaşındaki futbolcunun La Liga'dan teklif gelme ihtimalini değerlendirip bekleme kararı alırken; gelen tekliflerin beklentisinin uzağında kalması nedeniyle sıkıntı yaşadığı ifade edildi.
Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Yücel, Japonya'da bir araya geldiği Kagawa'nın önüne yıllık 2.4 milyon euro'luk bir teklif koydu. Beşiktaş'tan yarım sezon 1 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcu, kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu, menajeriyle birlikte diğer teklifleri de masaya yatırdıktan sonra cevabını vereceğini bildirdi. Beşiktaş yönetimi Kagawa'ya "Bu bizim son teklifimiz" diyerek rakamda artış olmayacağını resmen bildirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"