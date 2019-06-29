Tyler Boyd: "Beşiktaş formasını giyeceğim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile telefonda görüşen 24 yaşındaki yıldız futbolcunun “Beşiktaş’ta forma giymeyi çok isterim, umarım hiç bir sorun yaşanmaz” dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminin ilk sırasında geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nünde kiralık olarak görev yapan Tyler Boyd bulunuyor. Boyd'la ilgili olarak ilk resmi açıklamayı önceki gün futbol direktörü Ali Naibi yapmıştı. Naibi, 24 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu Boyd için, "Geçen sezonun ikinci yarısını A.Gücü'nde geçirdi, iyi de bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz futbolculardan bir tanesi. Guimaraes kulübü ve Tyler Boyd ile görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.



BU FIRSATI KAÇIRAMAM

Bu gelişmenin ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yıldız futbolcu ile bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. ABD Milli Takımı'yla Gold Cup 2019'da mücadele eden Boyd'a "Beşiktaş'a gelmek istiyor musun?" diye direkt olarak soran Avcı'nın, "Daha önce Beşiktaş'a karşı oynamış ve ne kadar muazzam bir camia olduğunu söylemiştim. Bu kez siyahbeyazlı formayla o taraftarın önüne çıkma fırsatım var. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmamam gerekiyor, o formayı giyeceğim" yanıtı üzerine rahatladığı belirtildi.



2013 YILINDA TEKLİF YAPILDI

Boyd, Beşiktaş'ın gündemine ilk kez gelmiyor. Siyahbeyazlıların scout ekibi 2013 yılında İstanbul'da oynanan FIFA U20 Dünya Kupası maçlarından genç oyuncuyu üç maçta izlemiş ve beğenmişti. O dönemde Boyd'a, Beşiktaş U-21 takımında forma giymesi için teklif yapılmıştı. Boyd, 2015'te Guiamaraes'e transfer olana kadar ülkesinde Wellington'da oynamaya devam etti.



KAVALCI: GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, genç oyuncu Boyd'la ilgili görüşmelerin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Yönetimin transfer konusunda gerekli çalışmaları yaptığını sözlerine ekleyen Kavalcı, siyah- beyazlı takıma transferi söz konusu olan isimlerden Tyler Boyd'la da görüşmelerin sürdüğünü dile getirerek, yakında bu konunun nihai sonuca ulaşacağını ifade etti.



TADINI ÇIKAR

Tyler Boyd, A.Gücü formasıyla geçen sezon Vodafone Park'ta forma giydiği Beşiktaş maçında önce kendisine 'Tyler burası Türkiye'nin en etkileyici atmosferlerinin başında gelir. Burayı herkes bilir, tadını çıkar' denildiğini itiraf ederken; "Maç sonunda beni alkışlayan Beşiktaşlı taraftarları hiç unutmadım" yorumunu yaptı.



Boyd geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta 6 gol atarken, 4 de asist yaptı ve toplam 10 gole direkt olarak katkıda bulundu. Boyd'un kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.



Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün geçtiğimiz sezon Vitoria Guimaraes'ten kiraladığı Tyler Boyd, 24 yaşında ve kanat mevkinde forma giyiyor.