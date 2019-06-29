29 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Swansea'den Luciano Narsingh

Ada'dan Portakal geliyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.06.2019

Beşiktaş, ile sözleşmesi yarın sona erecek olan 28 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh için girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş yönetimi kanat bölgesindeki eksikliği giderebilmek için dört koldan saldırıyor. Teknik direktör Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta taraftarlar heyecanla yeni takviyeleri bekliyor. 'ın kanat bölgesi için gündeme aldığı bir diğer isim olan Luciano Narsingh'te flaş gelişmeler yaşandı... İngiltere Championship ekiplerinden ile sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek Hollandalı yıldızla bir süredir temasta olan siyahbeyazlılar, her konuda anlaşmaya vardı. Teknik direktör 'nın da bu transfere sıcak baktığı ifade edilirken son anda bir aksilik yaşanmazsa Narsingh'in Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

2017'DE PSV'den İngiliz ekibine 4.6 milyon euro bedelle transfer olan Narsingh, geçtiğimiz sezon sadece 2 maçta oynayabildi.

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