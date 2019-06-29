29 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kara Kartal’ta tasarrufa devam

Kara Kartal’ta tasarrufa devam
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.06.2019

Kulüp doktoru ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, halen basketbol şubesinde görev yapan eski takım doktoru Ayhan Optur ile devam kararı aldı.

Kulüp doktoru ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, halen basketbol şubesinde görev yapan eski takım doktoru Ayhan Optur ile devam kararı aldı. Daha önce futbol takımından görev yaptığı dönemde sporcuların sahaya kısa zamanda sağlıklı geri dönüştürmesiyle camiada ün salan Ayhan Optur, ay başında göreve başlayacak.

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