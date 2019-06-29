29 Haziran 2019, Cumartesi
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Bütün sahalar bakıma alındı
Giriş Tarihi: 29.06.2019
Beşiktaş'ın Ümraniye tesislerinde tüm sahalar bakıma alındı.
Beşiktaş'ın Ümraniye tesislerinde tüm sahalar bakıma alındı. Yönetici Ahmet Kavalcı, "Sahaların üst zeminleri komple yapılıyor, bir sahamız ise drenaj sisteminden zeminine kadar komple bütün altyapısıyla hazırlanıyor. Takımımız Avusturya kampındayken, buradaki sahaların bakımları ve altyapı yenilenmeleri tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.
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