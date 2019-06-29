29 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Bütün sahalar bakıma alındı

Bütün sahalar bakıma alındı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.06.2019

'ın Ümraniye tesislerinde tüm sahalar bakıma alındı.

'ın Ümraniye tesislerinde tüm sahalar bakıma alındı. Yönetici Ahmet Kavalcı, "Sahaların üst zeminleri komple yapılıyor, bir sahamız ise drenaj sisteminden zeminine kadar komple bütün altyapısıyla hazırlanıyor. Takımımız Avusturya kampındayken, buradaki sahaların bakımları ve altyapı yenilenmeleri tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.

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