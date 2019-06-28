28 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.06.2019

'ta yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolleri devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ersin Destanoğlu, Sedat Şahintürk ve Alpay Çelebi çeşitli testlere tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan siyah-beyazlı futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Tyler Boyd'un menajerinden Beşiktaş açıklaması!

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