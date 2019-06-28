Abdullah Avcı'dan sıkı takip
Gelecek sezon hazırlıklarına tatilde de ara verilmesini istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncuların geçen yılki fiziksel tüm verilerine bakılarak özel idman ve beslenme programı hazırlattı.
Her futbolcu için özel olarak hazırlanan program futbolcuların kampa hazırlıklı gelmesini sağlayacak. Futbolcular kendilerine özel olarak hazırlanan idman ve beslenme programına göre hareket ederken Abdullah Avcı öncülüğündeki teknik heyet ise futbolcuların tatil boyunca takibini yapacak. Uzaktan verileri anlık olarak takip edilecek olan futbolcular, Temmuz ayının 1'inde ve 2'sinde sağlık kontrollerine girecek.
GÖKHAN KESKİN KULÜBEYE
Teknik direktör Abdullah Avcı önümüzdeki sezon yedek kulübesinde Gökhan Keskin ile birlikte yer alacak. Bir hafta önce yapılan toplantıda Avcı'ya, Gökhan Keskin'i tavsiye eden yönetim, bu gelişmeden bir hayli memnun oldu. Yeni sezonda Avcı ile birlikte kulübede oturacak olan Gökhan Keskin, aynı zamanda oyuncu izleme ve altyapı konusunda teknik patrona destek verecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"