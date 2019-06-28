Abdullah Avcı'dan sıkı takip

Gelecek sezon hazırlıklarına tatilde de ara verilmesini istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncuların geçen yılki fiziksel tüm verilerine bakılarak özel idman ve beslenme programı hazırlattı.

Her futbolcu için özel olarak hazırlanan program futbolcuların kampa hazırlıklı gelmesini sağlayacak. Futbolcular kendilerine özel olarak hazırlanan idman ve beslenme programına göre hareket ederken Abdullah Avcı öncülüğündeki teknik heyet ise futbolcuların tatil boyunca takibini yapacak. Uzaktan verileri anlık olarak takip edilecek olan futbolcular, Temmuz ayının 1'inde ve 2'sinde sağlık kontrollerine girecek.

GÖKHAN KESKİN KULÜBEYE

Teknik direktör Abdullah Avcı önümüzdeki sezon yedek kulübesinde Gökhan Keskin ile birlikte yer alacak. Bir hafta önce yapılan toplantıda Avcı'ya, Gökhan Keskin'i tavsiye eden yönetim, bu gelişmeden bir hayli memnun oldu. Yeni sezonda Avcı ile birlikte kulübede oturacak olan Gökhan Keskin, aynı zamanda oyuncu izleme ve altyapı konusunda teknik patrona destek verecek.