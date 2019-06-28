28 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Umut Meraş transferi 'yönetime' takılıyor

Umut Meraş transferi 'yönetime' takılıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.06.2019

'ın listesindeki isimlerden biri olan 'ın durumu tam bir bilmeceye döndü.

Siyah-beyazlılar, başarılı sol bek için girişimlerini sürdürürken; 'un yeni başkanı ise oyuncusunu düşük bir bonservis bedeliyle göndermek istemiyor. yönetimi, yeşilbeyazlıların isteyeceği rakamı taksitler halinde ödemek isterken, Bursaspor ile parayı peşin olarak istiyor. Kulüpler henüz bu konuda anlaşamazken, oyuncunun Beşiktaş'a gitmek istemesi ise siyah-beyazlıların en önemli kozu.
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