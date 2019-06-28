28 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Fatih Aksoy dönebilir

Fatih Aksoy dönebilir
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.06.2019

yönetimi, geçen sezonun devre arasında 1.5 seneliğine 'a kiralanan genç stoper için kırmızı-beyazlı ekiple temasa geçti.

Hem Enzo Roco hem de Mirin'in beklentilerini karşılayamayacağını düşünen teknik direktör , en az bir sol stoper takviyesi isterken; yanında da Vida ve yeni alınacak stoperi yedekleyecek bir stoper arıyor. ismi bir kez daha gündeme gelirken, 'a kiralık gönderilen 'un yeniden geri dönmesi gündeme geldi.
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