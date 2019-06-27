27 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Okan Yılmaz listeye alındı

Okan Yılmaz listeye alındı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.06.2019

'ta 'nın göreve gelmesiyle birlikte takımı gençleştirme operasyonu da hız kazandı.

Güven Yalçın modeli gibi genç ve maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katmayı planlayan 'ta yeni bir isim üzerine yoğunlaşıldı. , daha önce M. City tarafından da transfer teklifi alan genç yıldız 'ın peşine düştü. Yönetim, Bochum U19'da forma giyen, sağ ve sol açık meviklerinde oynayabilen Okan'ı renklerine katmak için scout ekibine yetkiyi verdi.

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