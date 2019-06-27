Ljajic ara vermiyor
Siyah-beyazlıların İtalyan ekibi Torino'dan kiraladığı ve sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle bonservisi ile kadrosuna kattığı Adem Llajic'in, bir yandan tatil yaparken bir yandan da ekstra antrenmanlarına devam ettiği öğrenildi.
Burak Yılmaz gibi şimdiden gelecek sezon için harekete geçen Sırp yıldızın, kamp çalışmalarına fit başlamak için özel program uyguladığı belirlendi.
UMUT'TA SON VİRAJ
Bursaspor forması giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan olağanüstü seçimli genel kurul nedeni ile bu transferde beklemek zorunda kalmıştı. Başkanlık koltuğuna Mesut Mestan'ın oturması sonrasında yeni yönetimle görüşecek olan siyah-beyazlılar, bu futbolcuyu kadrosuna katmak için önümüzdeki hafta içinde girişimlerini sıklaştıracak.
KHEDIRA KONUSU TAMAMEN BİTTİ
Adı Beşiktaş ile anılan Sami Khedira konusunda oyuncunun yıllık ücreti, Beşiktaş yönetimine geri adım attırdı. Juventus'tan ayrılmak isteyen 32 yaşındaki oyuncu için bir süredir nabız yoklayan yönetim, futbolcunun yıllık 6 milyon euro istemesi üzerine bu defteri rafa kaldırmak zorunda kaldı.
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