27 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Azubuike atağı

Beşiktaş'tan Azubuike atağı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.06.2019

Siyah-beyazlılar geçen sezon Rizespor’da forma giyen ’nin kulübü ’e kiralama önerisi yaptı

, 'in yeni sezonda takımdan ayrılmasının gündeme geldiği şu günlerde; Şilili yıldızın yerine düşündüğü Nijeryalı orta saha oyuncusu için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını 'de kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Azubuike'nin kulübü ile temasa geçti. Beşiktaş yönetiminin kulübüne ilk olarak kiralama teklifi sunduğu ifade edilirken, Pyramids'in ise kiralamaya sıcak bakmadığı ve oyuncusu için 1.5 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Nijeryalı yıldız, geçen sezon Rize'de 14 maçta 1214 dakika süre alırken 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. Azubuike daha önce de Y. 'da oynamıştı.

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