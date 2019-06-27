Beşiktaş'tan Azubuike atağı
Siyah-beyazlılar geçen sezon Rizespor’da forma giyen Azubuike’nin kulübü Pyramids’e kiralama önerisi yaptı
Beşiktaş, Medel'in yeni sezonda takımdan ayrılmasının gündeme geldiği şu günlerde; Şilili yıldızın yerine düşündüğü Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rize'de kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Azubuike'nin kulübü Pyramids ile temasa geçti. Beşiktaş yönetiminin Mısır kulübüne ilk olarak kiralama teklifi sunduğu ifade edilirken, Pyramids'in ise kiralamaya sıcak bakmadığı ve oyuncusu için 1.5 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Nijeryalı yıldız, geçen sezon Rize'de 14 maçta 1214 dakika süre alırken 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. Azubuike daha önce de Y. Malatya'da oynamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"