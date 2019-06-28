28 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz bilmecesi

Dorukhan Toköz bilmecesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.06.2019

Genç yıldızın menajeri, “’nun Dorukhan’ı istediği söyleniyor ama resmi olarak benimle temasa geçen olmadı” dedi

'ın olduğu günden bu yana gösterdiği başarılı performansla A 'a kadar yükselen , Avrupa'da transfer pazarının aranılan isimlerinden biri olmaya devam ediyor... Roma, West Ham ve 'nun yakından takip ettiği Dorukhan için Beşiktaş, 15 milyon euro bonservis bedeli talep ederken; başkan şu ana ana kadar kendilerini tatmin edici bir teklif gelmediği konusundaki ısrarını sürdürüyor. Lazio'nun en ciddi şekilde oyuncu ile ilgilendiği ve Beşiktaş ile dirsek temasında olduğu iddia edilse de milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, "Lazio'dan Dorukhan'ın transferi için benimle temasa geçmediler ve açıkcası Lazio'nun Dorukhan için nasıl bir karar aldığından bilgim yok" dedi.

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