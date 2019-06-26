Quaresma'ya karşılık maç!
Porto Kulübü, Ricardo Quaresma için Beşiktaş'a "maç yapalım" teklifi sundu.
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın durumu belirsizliğini koruyor. Quaersma'nın gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı sorusu hala cevabını ararken, Porto yıldız futbolcu için harekete geçti. Siyah-BByazlı takımdan geçtiğimiz sezon da ayrılmak isteyen Q7'nin eski takımı Porto'ya dönmeye sıcak baktığı bilinirken; Porto da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isterken kasasından para çıkarmamak için Beşiktaş'ın kapısını adeta şaka gibi bir teklifle çaldı. Portekizli yöneticiler, "Ricardo Quaresma'nın bonservisi için size para vermeyelim. Lizbon'da sezon başında özel bir maç oynayalım ve bu karşılaşmadan elde edilecek geliri size verelim" dedi. Beşiktaş'ın bu teklife henüz yanıt vermediği ancak, karşılaşamdan elde edilecek gelirin çok düşük olma ihtimalini düşünerek buna sıcak yaklaşmadığı iddia edildi.
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