26 Haziran 2019, Çarşamba
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Shinji Kagawa İspanya yolcusu
Giriş Tarihi: 26.06.2019
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve siyahbeyazlıların şartlar uygun olması durumunda yeniden anlaşmak istediği Shinji Kagawa'dan sürpriz bir hamle geldi.
Japon oyuncu Umtiti, Rakitic ve Pique gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan İspanyol menajer Canales ile anlaştı. Başkan Fikret Orman'ın da dediği, "İspanya hayali var" dediği Kagawa'nın için yeni menajeri La Liga'dan takım arıyor.
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