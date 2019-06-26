26 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Shinji Kagawa İspanya yolcusu

Shinji Kagawa İspanya yolcusu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.06.2019

'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve siyahbeyazlıların şartlar uygun olması durumunda yeniden anlaşmak istediği 'dan sürpriz bir hamle geldi.

Japon oyuncu Umtiti, Rakitic ve Pique gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan İspanyol menajer Canales ile anlaştı. Başkan 'ın da dediği, " hayali var" dediği Kagawa'nın için yeni menajeri 'dan takım arıyor.
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