Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yolları ayrılmak üzere.. Başkan Fikret Orman'a, instagram hesabı üzerinden yanıt veren Quaresma "Gitmemi istiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeterli. Yakında tüm gerçekleri açıklayacağım" demişti.
Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yolları ayrılmak üzere.. Başkan Fikret Orman'a, instagram hesabı üzerinden yanıt veren ve "Gitmemi istiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeterli. Yakında tüm gerçekleri açıklayacağım" diyerek ayrılık sinyali veren yıldız futbolcu için yapılan "Quaresma gitsin mi, kalsın mı?" anketinde ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Ankete katılanların %73'ü "Gönderilsin" yönünde oy kullanırken, Portekizli oyuncunun kalmasını isteyenlerin yüzdesi ise %27'de kaldı.
PORTO ŞAŞIRTTI
Quaresma'nın aklını eski kulübü Porto karıştırıyor. Siyah-beyazlılar Q7'yi göndermeye sıcak bakarken, Portekizli de ülkesine dönmek istiyor. Beşiktaş yönetimi alacaklarını bırakmasını ya da bonservis bedeli getirmesini istiyor. Q7 ise ne bonservis getirebiliyor, ne de alacaklarını bırakıyor. Porto'nun, "Al bonservisini gel" demesi Q7'yi etkilemiş durumda.
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