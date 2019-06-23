23 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Quaresma gitsin mi kalsın mı?

Quaresma gitsin mi kalsın mı?
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.06.2019

, Ricardo Quaresma ile yolları ayrılmak üzere.. Başkan 'a, instagram hesabı üzerinden yanıt veren Quaresma "Gitmemi istiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeterli. Yakında tüm gerçekleri açıklayacağım" demişti.

, Ricardo Quaresma ile yolları ayrılmak üzere.. Başkan 'a, instagram hesabı üzerinden yanıt veren ve "Gitmemi istiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeterli. Yakında tüm gerçekleri açıklayacağım" diyerek ayrılık sinyali veren yıldız futbolcu için yapılan "Quaresma gitsin mi, kalsın mı?" anketinde ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Ankete katılanların %73'ü "Gönderilsin" yönünde oy kullanırken, Portekizli oyuncunun kalmasını isteyenlerin yüzdesi ise %27'de kaldı.

PORTO ŞAŞIRTTI
Quaresma'nın aklını eski kulübü Porto karıştırıyor. Siyah-beyazlılar 'yi göndermeye sıcak bakarken, Portekizli de ülkesine dönmek istiyor. Beşiktaş yönetimi alacaklarını bırakmasını ya da bonservis bedeli getirmesini istiyor. Q7 ise ne bonservis getirebiliyor, ne de alacaklarını bırakıyor. Porto'nun, "Al bonservisini gel" demesi Q7'yi etkilemiş durumda.

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