23 Haziran 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Larin’in gitmesi Abdullah Avcı’yı rahatlattı
Giriş Tarihi: 23.06.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geldiği ilk gün kampta görmek istemediğini söylediği Larin'in gönderilmesiyle rahatladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geldiği ilk gün kampta görmek istemediğini söylediği Larin'in gönderilmesiyle rahatladı. Siyah-beyazlılar Kanadalı forvetini, Zulte Waragem'e 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladı. Belçika ekibi Larin'in aldığı yıllık 1.6 milyon euro'nun 600 bin euro'sunu ödeyecek. Abdullah Avcı şimdi aynı şekilde Aras Özbiliz'in de kiralama yoluyla gönderilmesini bekliyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"