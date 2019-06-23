23 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Larin’in gitmesi Abdullah Avcı’yı rahatlattı

Larin’in gitmesi Abdullah Avcı’yı rahatlattı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.06.2019

Beşiktaş Teknik Direktörü , geldiği kampta görmek istemediğini söylediği Larin'in gönderilmesiyle rahatladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü , geldiği kampta görmek istemediğini söylediği Larin'in gönderilmesiyle rahatladı. Siyah-beyazlılar Kanadalı forvetini, Zulte Waragem'e 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladı. Belçika ekibi Larin'in aldığı yıllık 1.6 milyon euro'nun 600 bin euro'sunu ödeyecek. Abdullah Avcı şimdi aynı şekilde Aras Özbiliz'in de kiralama yoluyla gönderilmesini bekliyor.

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