Larin’in gitmesi Abdullah Avcı’yı rahatlattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geldiği ilk gün kampta görmek istemediğini söylediği Larin'in gönderilmesiyle rahatladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geldiği ilk gün kampta görmek istemediğini söylediği Larin'in gönderilmesiyle rahatladı. Siyah-beyazlılar Kanadalı forvetini, Zulte Waragem'e 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladı. Belçika ekibi Larin'in aldığı yıllık 1.6 milyon euro'nun 600 bin euro'sunu ödeyecek. Abdullah Avcı şimdi aynı şekilde Aras Özbiliz'in de kiralama yoluyla gönderilmesini bekliyor.