Beşiktaş'ta Mangala sürprizi

Ömer Toprak'ın Dortmund'da kalacağını açıklamasının ardından Beşiktaş yönetimi M. City'nin savunma oyuncusu Mangala için düğmeye bastı

Siyah-beyazlılarda​ stoper adaylarına bir yenisi daha eklendi. İlk olarak Ömer Toprak'ı isteyen ancak tecrübeli oyuncunun Dortmund'da kalmak istediğini açıkladığı için rotasını İngiltere'ye çeviren ve Burnley'in 26 yaşındaki stoperi Ben Gibson ile görüşen yönetim; İngilizlerin kiralama teklifine fazla sıcak bakmaması nedeniyle rotasını bir başka İngiliz ekibi M. City'ye forma gelen Mangala'ya çevirdi. ​City'de forma giyme şansı azalan ve 8 ay sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki Fransız stoper için yönetim, tecrübeli oyuncunun yeniden kendini ispatlama şansını pozitif yönde kullanabileceğine inanıyor. İngiliz ekibi 1 senelik daha anlaşması bulunan olan Fransız yıldız stoper için 4 milyon euro talep ederken, Beşiktaş ise 2 milyon euro'ya işi bitirmek istiyor. Mangala için Avcı'nın da olumlu rapor sunduğu öğrenildi.