26 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Mangala sürprizi

Mangala sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.06.2019

'ın Dortmund'da kalacağını açıklamasının ardından yönetimi M. City'nin savunma oyuncusu için düğmeye bastı

Siyah-beyazlılarda​ stoper adaylarına bir yenisi daha eklendi. İlk olarak 'ı isteyen ancak tecrübeli oyuncunun Dortmund'da kalmak istediğini açıkladığı için rotasını 'ye çeviren ve Burnley'in 26 yaşındaki stoperi Ben Gibson ile görüşen yönetim; İngilizlerin kiralama teklifine fazla sıcak bakmaması nedeniyle rotasını bir başka İngiliz ekibi M. City'ye forma gelen 'ya çevirdi. ​City'de forma giyme şansı azalan ve 8 ay sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki Fransız stoper için yönetim, tecrübeli oyuncunun yeniden kendini ispatlama şansını pozitif yönde kullanabileceğine inanıyor. İngiliz ekibi 1 senelik daha anlaşması bulunan olan Fransız yıldız stoper için 4 milyon euro talep ederken, ise 2 milyon euro'ya işi bitirmek istiyor. Mangala için Avcı'nın da olumlu rapor sunduğu öğrenildi.

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