26 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'dan Atiba'ya 'bırakma' talebi

Avcı'dan Atiba'ya 'bırakma' talebi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.06.2019

'ın yeni teknik direktörü , 'ta yer alan oyuncusu Atiba'yı yakından izliyor.

Avcı'nın, 'nın Martinik ve maçlarında stoperde oynayan oyuncusuna telefon açarak, "Sakın futbolu bırakma, gelecek sezon seninle çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi. Daha önce yaptığı açıklamada 'tan sonra futbolu bırakma kararı alan 36 yaşındaki Atiba'nın ise bu kararında ısrarcı olduğu bildirildi.

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