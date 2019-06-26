26 Haziran 2019, Çarşamba
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Abdullah Avcı'dan Atiba'ya 'bırakma' talebi
Giriş Tarihi: 26.06.2019
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Gold Cup'ta yer alan oyuncusu Atiba'yı yakından izliyor.
Avcı'nın, Kanada'nın Martinik ve Meksika maçlarında stoperde oynayan oyuncusuna telefon açarak, "Sakın futbolu bırakma, gelecek sezon seninle çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi. Daha önce yaptığı açıklamada Gold Cup'tan sonra futbolu bırakma kararı alan 36 yaşındaki Atiba'nın ise bu kararında ısrarcı olduğu bildirildi.
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