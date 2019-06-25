25 Haziran 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Soteldo el yakıyor
Giriş Tarihi: 25.06.2019
Santos Başkanı Peres, “Soteldo için ABD’den 17 milyon euro’luk teklif aldık, Beşiktaş bunu ödeyebilir mi?” dedi
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan genç ve yetenekli isimlerden biri olan Yeferson Soteldo ile ilgili, kulübü Santos'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Santos kulübünün başkanı Jose Carlos Peres dün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Esporte por Esporte adlı bir televizyon programında konuşan Peres, "ABD'den Soteldo için 17 milyon euro'luk bir teklif aldık" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş'ın 1.58 boyundaki sol kanat oyuncusu için teklif yapıp yapmadığıyla ilgili soruya ise "Bize ulaşan herhangi bir şey olmadı. Elbette iyi bir teklif gelirse değerlendiririz ama Beşiktaş bu kadar yüksek bir ücreti nasıl karşılayacak?" şeklinde yanıt verdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"