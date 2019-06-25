25 Haziran 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Soteldo el yakıyor

Soteldo el yakıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.06.2019

Başkanı , “ için ’den 17 milyon euro’luk teklif aldık, bunu ödeyebilir mi?” dedi

'ın transfer listesinde yer alan genç ve yetenekli isimlerden biri olan Yeferson ile ilgili, kulübü 'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Santos kulübünün başkanı Jose Carlos dün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Esporte por Esporte adlı bir televizyon programında konuşan Peres, "'den Soteldo için 17 milyon euro'luk bir teklif aldık" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş'ın 1.58 boyundaki sol kanat oyuncusu için teklif yapıp yapmadığıyla ilgili soruya ise "Bize ulaşan herhangi bir şey olmadı. Elbette iyi bir teklif gelirse değerlendiririz ama Beşiktaş bu kadar yüksek bir ücreti nasıl karşılayacak?" şeklinde yanıt verdi.
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