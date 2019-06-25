25 Haziran 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Quaresma'dan geri adım

Quaresma'dan geri adım
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.06.2019

'ta 'nın durumu belirsizliğini koruyor.

Avcı'nın kendisine yakınlık göstermemesi yüzünden alınan Portekizli, Porto'nun kendisi için bonservis ödememe kararı alması sebebiyle eski takımına da küstü. Tecrübeli oyuncu; 'ın alacaklarını ödeyip, bonservis bedeli almadan kendisini bırakmak istemediği için ayrılma kararını rafa kaldırdı.
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