24 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a transferde kötü haber

Beşiktaş'a transferde kötü haber
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.06.2019

çalışmalarını sürdüren 'ın listesindeki Venezuelalı 'dan kötü haber geldi.

'ın listesinde bulunduğu belirtilen Venezuelalı kanat oyuncusu , geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, "Şu anda Santos'un oyuncusuyum. 1-2 yıl daha burada kalıp ardından hayalim olan Avrupa'ya transfer olmak istiyorum'' sözlerini kullandı. Soteldo ile ve Tottenham'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.
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