24 Haziran 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'a transferde kötü haber
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'ın listesindeki Venezuelalı Yeferson Soteldo'dan kötü haber geldi.
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunduğu belirtilen Venezuelalı kanat oyuncusu Yeferson Soteldo, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, "Şu anda Santos'un oyuncusuyum. 1-2 yıl daha burada kalıp ardından hayalim olan Avrupa'ya transfer olmak istiyorum'' sözlerini kullandı. Soteldo ile Real Madrid ve Tottenham'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.
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