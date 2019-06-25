Ömer Toprak kararını verdi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Ömer Toprak, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Kariyerini Dortmund'da sürdüren ve Beşiktaş'ın stoper listesinde bulunan Milli futbolcu Ömer Toprak, geleceğiyle ilgili ve hakkında çıkan takımdan ayrılacağı dedikodularına cevap verdi. Alman Kicker gazetesine konuşan Ömer, "Yeni transfer Mats Hummels, dünya çapında bir futbolcu ama ben yine de takımda kalıp savaşmak istiyorum. Geçmişteki 10 yıl savaşabileceğimi yeterince kanıtladım" ifadelerini kullandı.