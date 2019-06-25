25 Haziran 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Ömer Toprak kararını verdi

Ömer Toprak kararını verdi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.06.2019

'ın gündeminde yer alan milli futbolcu , geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Kariyerini Dortmund'da sürdüren ve 'ın stoper listesinde bulunan Milli futbolcu , geleceğiyle ilgili ve hakkında çıkan takımdan ayrılacağı dedikodularına cevap verdi. Alman Kicker gazetesine konuşan Ömer, "Yeni , dünya çapında bir futbolcu ama ben yine de takımda kalıp savaşmak istiyorum. Geçmişteki 10 yıl savaşabileceğimi yeterince kanıtladım" ifadelerini kullandı.

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