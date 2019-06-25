25 Haziran 2019, Salı
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Beşiktaş doktoruyla yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 25.06.2019
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının sağlık kurulu başkanı doktor Sarper Çetinkaya ile yolların ayrıldığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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