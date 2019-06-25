25 Haziran 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş doktoruyla yollarını ayırdı

Beşiktaş doktoruyla yollarını ayırdı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.06.2019

Kulübü, siyah-beyazlı takımının sağlık kurulu başkanı doktor ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. ile yollarımız ayrıldı. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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