Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Khedira...

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş transferde önemli isimleri listesine almıştı. Siyah-beyazlı takıma yıldız futbolcu Sami Khedira'dan ise kötü haber geldi. İşte transferin gelişmesinin detayları...