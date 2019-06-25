25 Haziran 2019, Salı
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Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Khedira...
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş transferde önemli isimleri listesine almıştı. Siyah-beyazlı takıma yıldız futbolcu Sami Khedira'dan ise kötü haber geldi. İşte transferin gelişmesinin detayları...
Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 Giriş Tarihi: 25.06.2019
Yeni sezon öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
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