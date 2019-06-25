25 Haziran 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.06.2019

Futbol Akademisi Koordinatörü , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığını duyurdu.

'ta futbol akademisi koordinatörü olarak görev yapan ile yollar ayrıldı. Halilagic, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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