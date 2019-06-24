24 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Yönetimden Roman’a veto

Yönetimden Roman’a veto
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.06.2019

ile yönetimi arasındaki ilk görüş ayrılığı yaşandı…

'den ayrılan Roman Neustadter'i 'e isteyen Avcı, Rus oyuncunun 'a transfer edilmesi talebinde bulunmuştu. ise Avcı'ya bunun olmayacağını söyledi. Başkan da Isimat-Mirin ve Roco'nun beraber ayrılması durumunda Roman'ı alabileceklerini Avcı'ya iletti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Quaresma'dan flaş Beşiktaş hamlesi! Quaresma'dan flaş Beşiktaş hamlesi!
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!
Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan oluyor! Terim onay verdi Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan oluyor! Terim onay verdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör