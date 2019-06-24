24 Haziran 2019, Pazartesi
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Yönetimden Roman’a veto
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Abdullah Avcı ile Beşiktaş yönetimi arasındaki ilk görüş ayrılığı yaşandı…
Fenerbahçe'den ayrılan Roman Neustadter'i Başakşehir'e isteyen Avcı, Rus oyuncunun Beşiktaş'a transfer edilmesi talebinde bulunmuştu. Serdal Adalı ise Avcı'ya bunun olmayacağını söyledi. Başkan Fikret Orman da Isimat-Mirin ve Roco'nun beraber ayrılması durumunda Roman'ı alabileceklerini Avcı'ya iletti.
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