24 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Caldirola işi zora girdi

Caldirola işi zora girdi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.06.2019

Siyah beyazlı ekibe listesindeki 'dan kötü haber geldi.

Daha sezonu başlamadan sol stoper aramaya başlayan 'a listede yer alan 3 isimden birisi olan Luca Caldirola'dan kötü haber geldi. kulübü Benevento, teknik direktör Filippo İnzaghi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gelen haberlere göre İtalyan teknik adam da tecrübeli stoperin takımda tutulmasını istedi.
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