24 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Lecce, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan haber bekliyor

Lecce Burak Yılmaz için haber bekliyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.06.2019

, Burak için 'ye olumsuz yanıt verse de İtalyanlar transferi konuşmaya devam ediyor.

sportif direktörü Meluso, 'a yaptığı açıklamada "Kesin cevap bekliyoruz. Bir süredir oyuncu ile görüşüyorduk. Şimdi de kulüp yönetimi ile tanıştık. Şimdi oyuncunun menajeri ile son konuşmaları yapıyor" dedi.

KRAL TATİLDE DE TAM FORMUNDA

Adı Lecce ile anılan , tatilde de çalışmaya tam gaz devam ediyor. Usta krampon, dün sosyal medya hesabı instagram'dan hikaye paylaşımı yaptı. Spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan siyah-beyazlı yıldız, bir de 'güç' emojisi koyarak formunda olduğunu gösterdi. Kral'ın hikayesi pek çok yorum ve beğeni aldı.
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