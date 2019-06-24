24 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Güven Yalçın’a ikili kıskaç!

Güven Yalçın’a ikili kıskaç!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.06.2019

'ın bir başka genç ismi 'la ilgili de bir transfer iddiası geldi.

İspanyol Sport gazetesi, ve Espanyol'un Güven için yarıştığını yazdı. Haberde "Daha sadece 20 yaşında. Genç olduğu için iki kulüp de yakından ilgileniyor. 'de mutlu bir sezon geçirdi. İki kulüpte de oynayabilecek bir '9' numara" denildi.
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